Si conclude la 25a edizione della China Hi-Tech Fair, rafforzando lo sviluppo economico come l'evento tecnologico n. 1 in Cina

SHENZHEN, Cina: La 25a China High-Tech Fair (CHTF), rinomata come "China's No.1 Technology Show" si è conclusa con successo il 19 novembre 2023, rafforzando il suo ruolo di vetrina globale di tecnologie e innovazioni all'avanguardia. Con una partecipazione cumulativa di 248.000 persone, e uno sbalorditivo importo totale delle transazioni effettuate pari a 37.279 miliardi di RMB, questa edizione ha segnato un traguardo storico come la fiera più grande e diversificata in termini di partecipazione internazionale in tutta la sua illustre storia.

Svoltasi in due sedi, la fiera ha presentato 132 importanti attività, svelando 681 nuovi prodotti e importanti novità. Tra i punti salienti: la fondazione di cinque istituti di ricerca a Shenzhen e la firma alla fiera stessa di 17 progetti di collaborazione stato-governi locali.

Fonte: Business Wire

