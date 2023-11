BYD presenta una linea completa di veicoli che utilizzano nuove energie alla 21a edizione del Salone internazionale dell’auto di Guangzhou

Yangwang ha rivelato una nuova concept car e⁴ e la piattaforma Supercar

GUANGZHOU, Cina: BYD, produttore di veicoli che utilizzano le nuove energie e leader mondiale nel suo settore, ha presentato una linea completa di veicoli alla 21a edizione del Salone internazionale dell’auto di Guangzhou che si svolge dal 17 al 26 novembre. Ha fatto debuttare a livello globale la concept car e⁴, ha lanciato la piattaforma Supercar e ha rivelato un nuovo SUV interamente elettrico, il Leone marino 07 EV*.

Yangwang, il sub brand di altissima qualità di BYD, ha colpito con il debutto della sua più recente concept car e⁴, rivelando la piattaforma Supercar e ha presentato i modelli U8 e U9. La concept car e⁴ di Yangwang non ha ingranaggi di sterzo né meccanismi di frenatura. Impiega una tecnologia “tre in uno” per la guida, la frenatura e lo sterzo, eliminando la necessità di sistemi meccanici convenzionali. Nei mesi precedenti di quest’anno Yangwang ha lanciato l’esclusiva omonima architettura per veicoli di fascia alta che utilizzano nuove energie. La piattaforma Supercar, creata nell’ambito di questa architettura, ha fatto il suo esordio ufficiale, segnando la transizione di Yangwang dai fuori strada alle auto da corsa basate su una tecnologia avanzata. Al Salone è stato rivelato lo spazio interno dello Yangwang U9, caratterizzato da un abitacolo che si distingue sia per la complessità tecnologica che per le caratteristiche sportive.

Leone marino 07 EV*: un nuovo membro della BYD Ocean Series

BYD Ocean Series ha rivelato il suo primo SUV interamente elettrico di medie dimensioni, il Leone marino 07 EV*, che abbraccia la filosofia del design ‘Estetica dell'oceano’ – è basato su un’architettura con trazione a ruote posteriori/integrale, è dotato della tecnologia CTB e della tecnologia di controllo intelligente della coppia iTAC. Inoltre presenta sospensioni indipendenti, anteriori a quadrilatero articolato e posteriori a cinque bracci, insieme al sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus. Attualmente la Ocean Series vanta numerosi modelli molto diffusi come il Dolphin e il Seal (Delfino e Foca), creando così un affidabile portafoglio IP. Guardando al futuro, la Ocean Series prevede di unificare i modelli SUV e berlina nell’ambito della proprietà intellettuale, rispettivamente, di Leone marino* e di Seal.

La Denza D9 PREMIER (edizione inaugurale a quattro posti) ha messo in evidenza le sue configurazioni intelligenti

Denza, un’altra marca secondaria di fascia alta nella matrice dei brand diversificata di BYD, ha presentato la D9 PREMIER (edizione inaugurale a quattro posti) insieme a numerose tecnologie avanzate. Per l’esterno si è adottata una carrozzeria a due toni ‘galassia’ e per gli interni sono state applicate tecniche di doratura improntate a una lunghissima tradizione culturale. L’abitacolo è dotato di diffusori audio 22 DEVIALET e di un cruscotto personalizzato intelligente di altissimo livello; è presente anche uno schermo da 8 pollici sul bracciolo.

A dicembre sarà lanciato sul mercato il sistema NOA (Navigare con autopilota), a cui seguirà l’introduzione graduale del NOA urbano nel primo trimestre del prossimo anno. I veicoli con sistema NOA ad alta velocità saranno disponibili al pubblico a partire dal mese di dicembre. Inoltre, l’anno prossimo saranno introdotte gradualmente funzioni quali Sentry Mode, Light Map Mode e Commute Mode.

FANGCHENGBAO e lo sbalorditivo BAO 5

FANGCHENGBAO, il sub brand personalizzato professionale di BYD, era pure presente al Salone con il BAO 5 appena lanciato la scorsa settimana, che si è posizionato come un “SUV avanzato super ibrido” con un prezzo base di 289.800 RMB e dotato di tecnologie fondamentali BYD, come DMO e DiSus-P. Il BAO 5 utilizza la batteria lamellare ultrasicura, realizzata con una struttura di protezione a cinque strati e schermata da un sistema a doppia barriera ad anello.

BYD è presente con quattro stand alla 21a edizione del Salone internazionale dell’auto di Guangzhou, che continuerà fino al 26 novembre. Varie tecnologie all’avanguardia di BYD – Dual Mode Off-road (DMO) Super Hybrid Platform, BYD DiSus Intelligent Body Control System e e⁴ Platform – sono pure in mostra. BYD dimostra così la sua tecnologia pionieristica e gli ineguagliati progressi fatti, che contribuiscono a raffreddare il nostro pianeta di 1 ℃.

(Nel presente comunicato stampa, il nome del prodotto seguito da “*”*" è una traduzione del suo nome cinese e attualmente è applicabile solo a modelli lanciati in Cina).

Informazioni su BYD

BYD è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenta commerciale nel settore degli autoveicoli, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell'elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria, e India. Dalla generazione e accumulo di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna per fornire soluzioni energetiche a zero emissioni e ridurre la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora copre 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni e più di 400 città. Quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è nota per essere un'azienda inclusa nella classifica Fortune Global 500 che propone innovazioni per un mondo più verde.

Per maggiori informazioni visitare www.bydglobal.com.

Informazioni su BYD Auto

Fondata nel 2003, BYD Auto è una casa automobilistica controllata da BYD, la multinazionale high-tech che punta a un utilizzo ottimale delle innovazioni tecnologiche per una miglior qualità della vita. Nell'obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore globale dei trasporti, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi ricaricabili. L'azienda ha conquistato la competenza sulle tecnologie di base dell'intera catena industriale dei veicoli a nuove energie come batterie, motori elettrici e controller elettronici. In questi ultimi anni ha registrato importanti progressi tecnologici, tra cui le batterie lamellari, la tecnologia super ibrida DM-i, la piattaforma e 3.0, la tecnologia CTB, la piattaforma e⁴, il sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus di BYD e il sistema super ibrido DMO. È la prima casa automobilistica al mondo ad aver abbandonato la produzione di veicoli a carburanti fossili per passare a quelli elettrici, ed è rimasta al vertice delle vendite di automobili a nuove energie in Cina per 10 anni consecutivi.

Per maggiori informazioni visitare www.byd.com.

Regione Asia - Pacifico: Liya Huang, liya.huang@byd.com tel.: +86-755-8988-8888-69666

Europa: Penny Peng, PressEU@byd.com tel.: +31-102070888

Nord America: Frank Girardot, frank.girardot@byd.com tel.: +1 213 245 6503

America Latina: José Miranda, jose.miranda@byd.com tel.: +56 9 96443906

Brasile: Pablo Toledo, pablo.toledo@byd.com tel.: +19 3514 2554

Medio Oriente e Africa: Nikki Li, li.namin@byd.com tel.: +86-18938862670

