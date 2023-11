bp sceglie AssetWise Lifecycle Information Management e AssetWise Reliability come standard per la gestione delle informazioni e l'integrità degli asset

Per un approccio a livello aziendale alla gestione delle informazioni sugli asset in parallelo con la gestione dell'integrità strutturale e dell'affidabilità

EXTON, Pa.: Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi che bp ha scelto le soluzioni Asset Lifecycle Information Management (ALIM) e AssetWise Reliability (AR) di Bentley, parte di Bentley Infrastructure Cloud, per gestire le informazioni tecniche per i progetti e le operazioni, al fine di garantire la gestione globale dell'integrità degli asset.

Nel 2019 bp aveva scelto Bentley e utilizzato la sua soluzione leader AssetWise ALIM come archivio centrale di informazioni (CIS) per gestire le modifiche in modo controllato e mantenere le informazioni convalidate necessarie per i progetti e le operazioni globali, compresi tutti i documenti, i tag, i metadati associati e la visualizzazione di modelli 3D.

bp standardizzerà ora AssetWise ALIM in tutti i progetti, la produzione e gli impianti di produzione. AssetWise ALIM consente una migrazione senza soluzione di continuità di tutte le informazioni critiche lungo l'intero ciclo di vita, supportando il processo del progetto di capitale fino alle operazioni in corso in modo più efficiente per sostenere progetti e operazioni sicuri e affidabili.

AssetWise Reliability consentirà a bp di ottimizzare le ispezioni, minimizzare i costi di manutenzione, aumentare la disponibilità e lavorare per migliorare la sicurezza e la gestione dei rischi. bp ha inizialmente implementato AssetWise Reliability sull'asset Clair nel Mare del Nord ed è ora in corso un'implementazione globale in otto regioni.

Alan Kiraly, SVP of Industry Solutions presso Bentley Systems, ha dichiarato: "Bentley ha un rapporto di lunga data con bp, fornendo AssetWise ALIM come archivio centrale di informazioni (CIS) di bp per gestire e conservare le informazioni necessarie per i progetti e le operazioni in tutto il mondo. L'integrazione di AssetWise Reliability con il CIS, in un ambiente basato sul cloud, per supportare i processi di integrità degli asset di bp, consente a Bentley di fornire flussi di lavoro digitali standardizzati e offrire vantaggi significativi a bp."

Rob Kelly, VP Digital Asset Management presso bp, ha dichiarato: "Sono lieto di ampliare l'uso del portafoglio di soluzioni di AssetWise di Bentley, estendendo in particolare ALIM ai progetti globali e agli impianti di produzione e di fabbricazione di bp e integrando Asset Reliability. Questo dà a bp la garanzia e il vantaggio dell'accuratezza delle nostre informazioni attraverso un efficace controllo delle modifiche, consentendoci di prendere decisioni affidabili sia nei progetti che nelle operazioni".

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l'infrastruttura mondiale, sostenendo sia l'economia globale che l'ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, miniere e impianti industriali. La nostra offerta, basata sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell'infrastruttura, comprende MicroStation e applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, il software Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud, incluso ProjectWise, per la project delivery, SYNCHRO per la gestione della costruzione e AssetWise per la gestione degli asset.I 5.000 dipendenti di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 paesi.

it.bentley.com

Informazioni su bp

Lo scopo di bp è reinventare l'energia per le persone e per il nostro pianeta. bp si è posta l'obiettivo ‎di diventare un'azienda a zero emissioni entro il 2050, o prima, e allo stesso tempo di sostenere lo sforzo globale per raggiungere la neutralità di CO2 con una ‎strategia definita.Per maggiori informazioni, visitare il sito bp.com.‎

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, Cohesive, iTwin, MicroStation, ProjectWise, Seequent e SYNCHRO sono marchi registrati o non registrati oppure marchi di servizio Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatto stampa:

Christine Byrne

+1 203 805 0432

Christine.Byrne@bentley.com

