Lo scanner OPEX® Gemini™ è stato nominato prodotto dell'anno per l'imaging di volumi elevati per il secondo anno consecutivo dalla rivista Document Manager

MOORESTOWN, NEW JERSEY: OPEX® Corporation, azienda leader globale nell'ambito dell'automazione di prossima generazione in grado di offrire soluzioni per l'automazione di documenti, e-mail e magazzino, ha ricevuto la massima onoreficenza da parte della rivista Document Manager in occasione dei suoi DM Awards per la sua innovativa tecnologia di scansione Gemini®.

Questo è il secondo anno consecutivo che Gemini si è aggiudicato il prestigioso premio, annunciato nel corso della 17ª edizione annuale dell'evento DM Awards, tenutosi il 16 novembre 2023 a Londra. I vincitori vengono selezionati da un panel indipendente di giudici del settore.

"Siamo entusiasti di ricevere nuovamente questo riconoscimento per Gemini, che offre ai clienti l'esclusiva capacità di scansionare documenti di diverse dimensioni a diverse velocità, senza dover cambiare attrezzature", ha dichiarato Scott Maurer, Presidente, OPEX International.

Fonte: Business Wire

