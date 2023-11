KuCoin presenta KuCard, una carta Visa di criptovalute che potenzia il futuro dei pagamenti

VICTORIA, Seychelles: KuCoin, una delle prime 5 piattaforme di cambio di criptovalute, sta potenziando il futuro dei pagamenti con il lancio di KuCard. Questa innovativa carta di debito in criptovalute fonde con continuità gli asset digitali con le attività bancarie tradizionali, dando agli utenti la libertà di spendere le proprie criptovalute ovunque vengono accettate le normali carte di credito.

Accettata in milioni di punti vendita, la KuCard permette agli utenti di utilizzare le proprie criptovalute per fare gli acquisti di tutti i giorni, fare shopping online o perfino prelevare contanti dai bancomat. KuCard semplifica il processo di conversione e spesa delle criptovalute, eliminando le complessità delle transazioni o le conversioni tipicamente associate agli asset digitali. La nuova carta converte automaticamente le criptovalute in valuta locale nei punti vendita, assicurando sempre agli utenti il migliore tasso di cambio possibile.

Per informazioni per i media, contattare: media@kucoin.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita