Smart Africa e The Open Group si alleano per redigere una Guida all'architettura aziendale governativa per l'Africa

KIGALI, Ruanda: Con un importante passo avanti per lo sviluppo delle sue iniziative di economia digitale, l'alleanza tra Smart Africa e The Open Group ha sottoscritto un protocollo d'intesa per redigere una guida unificata all'architettura aziendale per il continente africano.

Mediante questa collaborazione, The Open Group e Smart Africa ambiscono a promuovere, guidare e sviluppare capacità relative allo sviluppo di un quadro di riferimento coeso di architettura aziendale governativa. Entrambe le organizzazioni collaboreranno per condurre un sondaggio a livello nazionale e ospitare focus group per comprendere in modo approfondito lo stato attuale dell'architettura aziendale governativa per gli Stati membri.

Smart Africa

Yvan Guéhi, Responsabile per brand e comunicazioni

E-mail: comms@smartafrica.org

www.smartafrica.org

Twitter: @RealSmartAfrica

Facebook: RealSmartAfrica

LinkedIn: Smart Africa

Monika Boudova

Hotwire Global per The Open Group

E-mail: UKOpengroup@hotwirepr.com

https://www.opengroup.org/

LinkedIn: The Open Group

X: @TheOpenGroup

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita