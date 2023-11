Prodapt riconosciuta da Gartner® come un grande fornitore regionale nativo di telecomunicazioni in Nord America, Europa e LATAM

La categorizzazione come fornitore nativo per le telecomunicazioni si basa sull'elevata pertinenza del dominio a servire i fornitori di servizi di comunicazione (CSP)

CHENNAI, India: Gartner ha riconosciuto Prodapt come grande fornitore di servizi IT regionale nativo per le telecomunicazioni in Nord America, Europa e America Latina, il che sottolinea l'elevata pertinenza del dominio e la specializzazione nel servire i CSP.

La Guida alla selezione dei fornitori di servizi IT per i CIO dei CSP descrive la presenza nel settore e a livello regionale, l'attenzione alle capacità, il "DNA" dei fornitori e le dimensioni degli stessi in Nord America, Europa e America Latina. Questi fornitori presentano interessi, investimenti ed esperienza nel settore delle telecomunicazioni.

Fonte: Business Wire

