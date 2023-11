Echoworx ottiene la certificazione Qualified Software di AWS per la sua soluzione di crittografia email basata sul cloud

Echoworx ha completato con successo la Foundational Technical Review di Amazon Web Services (AWS) e ora offre un'ulteriore garanzia di affidabilità alle maggiori aziende globali.

TORONTO: Echoworx, pioniere nel settore della crittografia email basata su cloud, annuncia con orgoglio di aver ottenuto da Amazon Web Services (AWS) la certificazione Qualified Software per tutti suoi centri operativi AWS, tra cui Germania, Canada, Stati Uniti, Regno Unito e Irlanda. L'importante risultato è stato ottenuto a seguito del riuscito completamento della Foundational Technical Review (FTR) di AWS.

La FTR di AWS consente ai partner AWS di identificare ed eliminare qualsiasi rischio nei loro prodotti o soluzioni e ne garantisce la conformità a un gruppo specifico di requisiti basati su sicurezza, affidabilità ed eccellenza operativa, secondo la definizione del framework Well-Architected di AWS.

La FTR sottolinea l'importanza dei fornitori di software che utilizzano la piattaforma AWS. L'estesa rete di clienti Echoworx, tra cui le maggiori organizzazioni mondiali, si affida al solido monitoraggio della sicurezza e all'efficace gestione di tutte le aree di controllo normalmente valutate nel quadro di una FTR. È prevista l'attestazione di terze parti.

"Il mondo digitale è in continua evoluzione e la necessità di una tutela affidabile dei fornitori e della sicurezza dei processi è nettamente aumentata", ha dichiarato Michael Ginsberg, CEO di Echoworx. "E questo si applica in particolare alle aziende Fortune 100 che serviamo".

Ginsberg ha proseguito: "Siamo orgogliosi di includere Qualified Software di AWS nel nostro portafoglio in espansione di certificazioni per la sicurezza, insieme ad altre attestazioni come le certificazioni WebTrust, SOC 2, PCI, Microsoft e Apple Root. Questo risultato, parallelamente al nostro ingresso nella AWS Partner Network, dimostra la nostra dedizione continuativa per la protezione dei dati dei clienti e per il miglioramento continuo della solidità delle misure per la sicurezza adottate dall'azienda".

Il servizio sul cloud per la crittografia email e documenti targato Echoworx propone una piattaforma sicura e personalizzabile a tutela delle comunicazioni sensibili. Questo recente risultato evidenzia l'impegno a ciclo continuo di Echoworx per offrire esperienze clienti di altissimo livello, con una forte attenzione all'eccellenza operativa e della sicurezza.

INFORMAZIONI SU ECHOWORX

Echoworx è un fornitore di fiducia nel mondo dei servizi di protezione dati delle email. Offre una piattaforma di crittografia semplice da utilizzare e personalizzabile che garantisce la sicurezza di persone e aziende. Guidata da un team di esperti particolarmente appassionati, Echoworx offre alle maggiori organizzazioni globali la capacità di condividere fluidamente email, resoconti e documenti protetti, ovunque e da qualsiasi dispositivo, senza compromessi in termini di privacy o sicurezza. I leader di settore di oltre 30 paesi si affidano agli avanzati servizi di protezione delle comunicazioni digitali targati Echoworx. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.echoworx.com.

Lorena Magee, direttore marketing media@echoworx.com +1 416 226-8600

Fonte: Business Wire

