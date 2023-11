La GPU per grafica vettoriale di VeriSilicon prescelta da LG Electronics

La comprovata GPU 2.5 D per il mercato di massa supporta lo standard del settore SVG e LVGL tramite la API VGLite di VeriSilicon

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che LG Electronics, Inc. (LG) ha adottato per il suo prossimo SoC (System-on-Chip) realizzato internamente la GPU GCNanoUltraV 2.5D sviluppata da VeriSilicon per dotare varie applicazioni di funzionalità grafiche molto interessanti.

La GPU VeriSilicon Vivante GCNanoUltraV 2.5D incorpora il compatto driver per l’API VGLite per supportare la popolare Light and Versatile Graphics Library (LVGL), consentendo la creazione di un’interfaccia utente (UI) visivamente piacevole per un’ampia gamma di piattaforme hardware.

Fonte: Business Wire

