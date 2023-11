Tradu: una nuova potente piattaforma per contrattazioni multiasset

LONDRA: Tradu è una nuova, sofisticata piattaforma per contrattazioni multiasset pensata per gli investitori e operatori finanziari attivi che offre migliaia di asset contrattabili – titoli azionari, merci, criptovalute, contratti per differenze (CDF), valute, titoli di stato e indici. La piattaforma sarà lanciata nel Regno Unito a dicembre prima del lancio globale nei prossimi mesi. Tradu è un’impresa di Stratos Group International, LLC (“Stratos”), un’affiliata di Jefferies Financial Group Inc. (“Jefferies”) (NYSE: JEF).

Da sempre, le contrattazione multiasset hanno comportato il possesso di molti account e app oppure l’uso di una piattaforma facilmente in grado di creare confusione a causa dell’esperienza separata fornita per ciascuna classe di asset. Tradu sta ridefinendo il settore delle contrattazioni offrendo ai clienti una piattaforma avanzata e intuitiva che assicura un’esperienza superiore di contrattazione in ciascuno dei mercati in cui è possibile operare, il tutto da un solo portale accessibile tramite un’app e piattaforme online.

Nick Murray-Leslie/Michael Deeny

Chatsworth Communications

+44 (0) 20 7440 9780

TraduPR@chatsworthcommunications.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita