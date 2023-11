Rainbow, la soluzione di telefonia e collaborazione basata su cloud di Alcatel-Lucent Enterprise, ottiene la prestigiosa certificazione CSPN da ANSSI

COLOMBES, Francia: Alcatel-Lucent Enterprise, fornitore leader di soluzioni di comunicazione, networking e cloud su misura per i settori industriali dei clienti, è orgogliosa di annunciare che la sua piattaforma di collaborazione, Rainbow™ by Alcatel-Lucent Enterprise ha ottenuto la Certificazione di Sicurezza di Primo Livello (CSPN) rilasciata dall'Agenzia Nazionale Francese per la Sicurezza dei Sistemi Informativi (ANSSI). Questa certificazione, basata sull'infrastruttura cloud privata di Rainbow, sottolinea il costante impegno di ALE per la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati dei clienti.

L'ottenimento della certificazione CSPN per Rainbow rappresenta una pietra miliare significativa, che convalida la conformità della soluzione UCaaS (Unified Communications as a Service) di ALE ai rigorosi standard di sicurezza informatica stabiliti dall'ANSSI, un'agenzia governativa francese.

Alcatel-Lucent Enterprise

Carine Bowen, Stampa globale

press@al-enterprise.com

Fox Agency

Katherine Skidmore

katherine@fox.agency

Fonte: Business Wire

