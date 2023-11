KNIME lancia AI Learnathon per aiutare gli utenti a sviluppare app di dati alimentate dell'IA, senza programmazione

La serie di corsi didattici in presenza e online aiuta gli utenti a iniziare a lavorare e a personalizzare applicazioni alimentate all'IA

BERLINO: KNIME, azienda software che opera per rendere intuitivo l'utilizzo dei dati, è entusiasta di annunciare il lancio della sua serie "AI Learnathon". La serie include eventi ibridi pratici per consentire a chiunque, indipendentemente dalla sua formazione tecnica, di sviluppare le proprie applicazioni di dati alimentate dall'IA grazie all'estensione per IA di KNIME, e di ottimizzare così il valore dei dati.

La serie AI Learnathon di KNIME consentirà agli utenti online e in presenza di prendere dimestichezza e di sfruttare le capacità e il valore della soluzione KNIME Analytics Platform 5.1, lanciata a luglio 2023.

Marissa Pasillas

Walker Sands per KNIME

knime@walkersands.com

Fonte: Business Wire

