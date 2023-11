Il Presidente finlandese premia AGCO come investitore internazionale a lungo termine

LINNAVUORI & SUOLAHTI, Finlandia: AGCO (NYSE: AGCO), un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di attrezzature agricole e tecnologia agricola di precisione, ha ricevuto l'annuale Internationalization Award of the President of the Republic of Finland (Premio per l'internazionalizzazione del Presidente della Repubblica di Finlandia) nella categoria Long-Term International Investor (Investitore internazionale a lungo termine). Il premio viene conferito ogni anno a riconoscimento delle aziende o comunità che hanno successo a livello internazionale.

“La crescita di AGCO in Finlandia è stata una storia di successo e siamo onorati di essere riconosciuti con questo premio prestigioso”, ha dichiarato Eric Hansotia, Direttore, Presidente e CEO di AGCO. “Apprezziamo molto i nostri team e il lavoro agricolo che svolgono in Finlandia.

Aryn Drawdy

Direttore delle comunicazioni aziendali

Aryn.Drawdy@AGCOcorp.com

Fonte: Business Wire

