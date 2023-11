FESCARO con un trionfale poker di certificazioni si impone come leader nella sicurezza informatica degli autoveicoli

Un'esperienza concreta nell'ottenimento di tutte le certificazioni correlate a UN R155/156

Una proposta integrata e su misura per le esigenze dei clienti

FESCARO, l’azienda per la ‘Cybersecurity Tier 0.5’, è il fornitore preferito dalle PMI e dalle case automobilistiche emergenti

SEUL, Corea del Sud: FESCARO, pioniere nella cybersecurity degli autoveicoli, oggi annuncia un risultato rivoluzionario: è diventata la prima azienda della Corea del Sud a ottenere un poker nella consulenza e nella fornitura ai suoi clienti di tutte e quattro le principali certificazioni internazionali relative alla sicurezza informatica automotive, in conformità con le normative e gli standard internazionali.

Parallelamente al progresso della tecnologia software per gli autoveicoli aumentano anche le vulnerabilità della sicurezza informatica e le minacce di hacking. Come contromisura, nel 2020 la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE WP.29) ha emanato regolamenti sulla cybersecurity del settore automotive (UN R155, R156).

Young-ji Na

Comunicazioni marketing

+82 70-5153-8269

fescaro@fescaro.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita