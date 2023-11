Clarity AI e AWS promuovono gli investimenti sostenibili su vasta scala

Clarity AI, piattaforma tecnologica leader nel settore della sostenibilità, utilizza le capacità di intelligenza artificiale generativa, apprendimento automatico e analisi di AWS per misurare la sostenibilità e l'impatto sociale di aziende e fondi

LAS VEGAS: In occasione di AWS re:Invent, Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società di Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), ha annunciato oggi che Clarity AI, un'azienda tecnologica leader che fornisce informazioni in ambito ambientale e sociale per garantire che le aziende e i consumatori investano e acquistino in modo sostenibile, è passata interamente ad AWS. La piattaforma di Clarity AI analizza milioni di dati per aiutare gli investitori a tracciare, misurare e ottimizzare l'impatto sociale e di sostenibilità dei loro portafogli d'investimento e a rispettare gli obblighi normativi di informativa.

