L'A2RL DI ASPIRE debutta con un'auto da corsa a guida autonoma ad Abu Dhabi

Abu Dhabi Autonomous Racing League terrà il suo primo evento nell'aprile 2024

A2RL presenta una versione migliorata dell'auto da corsa giapponese Super Formula SF23 da 300 km/h

Iniziano i test della tecnologia di guida autonoma in vista della gara inaugurale nell'aprile 2024

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: La grande sfida di ASPIRE, l'Abu Dhabi Autonomous Racing League - A2RL, ha svelato per la prima volta la sua auto da competizione autonoma e altamente modificata Super Formula SF23. La prima apparizione è avvenuta presso gli uffici di ASPIRE ad Abu Dhabi, vicino al famoso Yas Marina Circuit, dove è attualmente in corso l'evento principale della stagione, il Gran Premio di Formula 1 (F1) di Abu Dhabi 2023. Lo stesso luogo ospiterà l'evento inaugurale di A2RL, previsto per il prossimo aprile.

Durante la spettacolare rivelazione della vettura erano presenti anche giornalisti di fama mondiale, in rappresentanza delle più rinomate testate del settore automobilistico e delle corse, che hanno ulteriormente rafforzato lo status della vettura come pioniere nel settore degli sport motoristici.

Nel mese di aprile 2024, dieci team provenienti da Nord America, Europa, Emirati Arabi e Asia si sfideranno per aggiudicarsi una parte del montepremi di 2,25 milioni di dollari.

La serie mira ad accelerare lo sviluppo e l'innovazione della guida autonoma, favorendo il progresso della tecnologia a vantaggio della sicurezza stradale.

La nuova serie sfrutta al meglio la lungimirante e velocissima auto da corsa Super Formula SF23, sviluppata dalla casa automobilistica Dalarra. Tutte le auto saranno dotate di una serie di sensori e unità di controllo e di un livello base di prestazioni autonome.

La vettura a guida autonoma presentata oggi era appena uscita dalla pista, dopo aver completato con successo una settimana di collaudi. Ai presenti è stato mostrato come l'ampio programma di test di A2RL abbia iniziato a perfezionare la piattaforma SF23 di base. Si tratta della convalida di una serie di sensori, moduli di controllo e software di controllo autonomo. Una volta finalizzata, questa piattaforma di base sarà messa a disposizione dei dieci team che parteciperanno alla gara inaugurale di A2RL sul circuito di Yas Marina il 28 aprile 2024.

Sua Eccellenza Faisal Al Bannai, Segretario Generale dell'Advanced Technology Research Council, l'entità madre di ASPIRE, ha dichiarato: "Questa è un'opportunità entusiasmante di utilizzare gli sport estremi come base per realizzare progressi tecnici. A2RL rappresenta un investimento che contribuirà a costruire un ecosistema di mobilità autonoma ad Abu Dhabi, dimostrando un'implementazione sicura e incoraggiando gli investimenti degli OEM finalizzati a promuoverne l'adozione su larga scala, migliorando in ultima analisi la sicurezza stradale."

Stephane Timpano, CEO di ASPIRE, ha commentato: "Siamo entusiasti di far debuttare l'auto da corsa autonoma A2RL davanti ai media di tutto il mondo. È stata un'opportunità entusiasmante per illustrare i nostri ultimi sviluppi e test, evidenziando al contempo le motivazioni e i concorrenti alle spalle della competizione. A2RL sarà il più grande campionato di gare a guida autonoma al mondo, che sposterà l'attenzione dai piloti agli ingegneri, agli scienziati e ai programmatori che stanno dietro ai geniali sistemi di guida autonoma."

La gara inaugurale di A2RL si svolgerà sul circuito di Yas Marina nell'aprile 2024.

Ulteriori informazioni sono disponibili su a2rl.io.

*Fonte: AETOSWire

Jennifer Dewan, Senior Director of Communications

jennifer.dewan@tii.ae

Christopher Foster, Director, Navigate Partners

christopher@navigate.partners

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita