L'ex Presidente della Camera dei Lord britannica, la Baronessa Evans of Bowes Park, si unisce alla fintech di sostenibilità Changeblock in vista del COP28, il summit dell'ONU sul clima

La nomina ad alta visibilità rafforza la capacità dell'azienda di rivoluzionare il mercato delle risorse ambientali, rafforzando l'impegno con l'ecosistema delle politiche

LONDRA: Changeblock, società globale di fintech della sostenibilità che utilizza sistemi di dati e tecnologie avanzati per accelerare le attività di ripristino e protezione del pianeta attraverso la generazione e lo scambio di asset ambientali ad alta integrità, come i crediti di carbonio, oggi annuncia la nomina della Baronessa Evans of Bowes Park, ex portavoce della Camera dei Lord britannica a Consulente Senior di Politiche ed Etica.

Fiducia e integrità sono qualità essenziali per le aziende che intendono monetizzare le iniziative di riparazione e protezione del pianeta, ed è quindi cruciale che i crediti vengano adottati su una scala necessaria a raggiungere net zero. Di conseguenza, la politica e l'etica sono aree di attenzione molto importanti per Changeblock che richiedono integrazione nella catena di valore dei crediti.

Marc Lakmaaker

+1.647.289.6640

marc@advancecapinc.com

Beth Cooper

+44 7497680632

beth.cooper@chanegblock.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita