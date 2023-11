Il software di finanza autonoma di HighRadius riceve il sesto brevetto IA per la funzionalità di acquisizione di dati da documenti

HighRadius ha creato oltre 25 brevetti registrati e in corso di registrazione; quello più recente è stato concesso per modelli di machine learning che migliorano la qualità delle immagini di documenti finanziari scansionati.

HOUSTON: HighRadius, leader nello sviluppo di software per finanza autonoma per i processi di order to cash, tesoreria e record to report, ha ricevuto l'approvazione dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti per il suo esclusivo brevetto Identificazione e rimozione di rumore dai documenti [Numero del brevetto: US 11,758,071 B1]

Il software HighRadius Cash Application automatizza per oltre l’85% il processo mediante tecniche di acquisizione dati basate sull’IA. Questo brevetto riguarda una di tali tecniche.

Ufficio comunicazioni HighRadius

press@highradius.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita