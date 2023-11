Regula condivide le tendenze per la verifica dell'identità per definire il 2024 e oltre

Gli esperti di Regula, società sviluppatrice globale di dispositivi per l'analisi forense e di soluzioni per la verifica dell'identità (IDV), illustra le tendenze del settore. L'aumento delle frodi contro l'identità impone alle aziende l'adozione di nuovi metodi di verifica affidabili. Oltre a combattere le frodi, le aziende si aspettano che le organizzazioni utilizzino l'IDV in vari processi per migliorare le relazioni con i clienti e creare fiducia.

RESTON, Virginia: Rimanere in prima linea per quanto riguarda la verifica dell'identità garantisce un futuro sicuro e rigoglioso per le organizzazioni. Per tale motivo gli esperti di Regula hanno presentato la loro previsione per le tendenze per il 2024 e oltre. In base a un'analisi di recenti sviluppi nell'area IDV, gli esperti hanno evidenziato nove tendenze, con quelle in ambito di frode contro le identità che si impongono come le più critiche.

Kristina – ks@regulaforensics.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita