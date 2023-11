Reply si aggiudica due AWS Partner Awards 2023: System Integrator Partner of the Year EMEA e Energy and Utilities Partner of the Year Global

Reply è stata premiata come System Integration Partner of the Year EMEA e Industry Partner of the Year Energy and Utilities Global.

TORINO, Italia: Reply, società di consulenza e system integration a livello globale e AWS Premier Consulting partner, annuncia di aver ricevuto due Geo and Global AWS Partner Awards 2023, che premiano le aziende leader al mondo che svolgono un ruolo chiave nel supportare i clienti nello sviluppo dell'innovazione e nella creazione di soluzioni su Amazon Web Services (AWS).

I Geo and Global AWS Partner Awards premiano un'ampia gamma di partner AWS, che, nel corso dell'ultimo anno, si sono distinti per la specializzazione, l'innovazione e la cooperazione. I Geo and Global AWS Partner Awards celebrano i partner i cui modelli di business continuano ad evolversi e a svilupparsi su AWS mentre lavorano con i clienti.

Un panel di esperti AWS ha selezionato i vincitori sulla base di criteri rigorosi. Reply annuncia di aver ricevuto i seguenti premi:

- Global Industry Partner of the Year – Energy and Utilities, premia i migliori partner AWS con una AWS Energy Competency che aiutano i clienti a costruire e implementare soluzioni avanzate basate su AWS lungo tutta la value chain del settore. Facendo leva su competenze e soluzioni basate su cloud, IoT, big data, advanced analytics e intelligenza artificiale, Reply supporta gli operatori nello sviluppo di nuovi strumenti per evolvere i processi di previsione e monitoraggio della componente energetica, ottimizzare le operations e attivare nuovi servizi e modelli di interazione con i clienti consumer ed enterprise.

- EMEA System Integrator Partner of the Year, per il secondo anno consecutivo, che premia i migliori SI AWS Partner che hanno fornito un contributo significativo in termini di ricavi, opportunità lanciate, nuovo personale certificato e designazioni AWS ottenute. Reply coniuga consulenza di business con soluzioni tecnologiche innovative e ad alto valore aggiunto. I team di esperti altamente specializzati di Reply garantiscono che i clienti possano beneficiare di soluzioni avanzate, sicure e innovative per trasformare le loro aziende.

Grazie alle proprie società specializzate in tecnologie AWS - Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Discovery Reply, Retail Reply, Sense Reply e Storm Reply - Reply coniuga un'offerta completa che comprende migrazione al cloud, applicazioni AI-driven, data analytics e soluzioni IoT con una profonda conoscenza dei settori industriali. Sfruttando la suite di servizi cloud di AWS, Reply è in grado di progettare, sviluppare e fornire soluzioni scalabili, sicure e innovative che rispondono alle sfide e agli obiettivi unici dei clienti.

Filippo Rizzante, CTO di Reply, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ricevuto questi riconoscimenti che dimostrano le capacità e le competenze dei nostri team dedicati alle tecnologie AWS. Continueremo a creare soluzioni che aiutino i nostri clienti ad ottenere un vantaggio competitivo in un mondo sempre più digitale, combinando le nostre competenze di settore, l'abilità tecnologica e le tecnologie AWS.”

Reply, con le sue società altamente specializzate in tecnologie AWS - Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Retail Reply, Sense Reply e Storm Reply - oltre 900 certificazioni AWS e 14 AWS competencies certificate, implementa piattaforme personalizzate e soluzioni pronte all'uso, con un time-to-market veloce, costruite nativamente sull'infrastruttura AWS. Maggiori informazioni sulla partnership tra Reply e AWS sono disponibili qui.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Contatti media:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Aaron Miani

a.miani@reply.com

Tel. +44 (0)20 7730 6000

Fonte: Business Wire

