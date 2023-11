NetWitness si integra ad AWS AppFabric per migliorare la sicurezza delle applicazioni SaaS

AWS AppFabric consente di connettere rapidamente le applicazioni SaaS per garantire una produttività e una sicurezza maggiori

BOSTON: NetWitness, fornitore globale di soluzioni tecnologiche per il rilevamento, l’investigazione e la risposta alle minacce, ha annunciato oggi la sua integrazione con AWS AppFabric, un nuovo servizio di Amazon Web Services (AWS) in grado di connettere rapidamente le applicazioni SaaS (software as a service) per garantire produttività e sicurezza maggiori.

L'integrazione delle soluzioni di sicurezza con le app SaaS può essere un'attività lunga e suscettibile di errore. Ogni integrazione richiede misure personalizzate di sviluppo, distribuzione e sicurezza, oltre a una manutenzione continua. Tuttavia, AWS AppFabric offre una soluzione ottimizzata grazie a un "backplane" standardizzato con un modello dati unificato per connettere le applicazioni Saas alle soluzioni di sicurezza.

Wahid Lodin

NetWitness

press@netwitness.com

Fonte: Business Wire

