Le principali aziende produttrici di smart display premiate con il 2023 SDIA Award

TAIPEI, Taiwan: Per promuovere lo sviluppo del settore emergente dei display, la Industrial Development Administration del Ministero degli Affari Economici ha istituito la Smart Display Industrial Alliance (SDIA), promuovendo attivamente la collaborazione tra settori nei pannelli, componenti elettronici, software, integrazione dei sistemi e applicazioni di servizi. La Alliance ha organizzato la cerimonia 2023 SDIA Award e una presentazione dei risultati il 5 ottobre u.s., conferendo il riconoscimento a 12 progetti innovativi di smart display a riconoscimento dei produttori partecipanti per il loro investimento nell'ampliare la tecnologia futuristica dei display ed elevare in maniera efficace il profilo del settore degli smart display a Taiwan.

Smart Display Industrial Alliance, SDIA

Email: IDA.SDIA@itri.org.tw

TEL: +886-2-27001910

Link: https://idasdia.org.tw/

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita