Un nuova ricerca rivela che il 97% dei Cio statunitensi considera gli attacchi alla cybersecurity uno dei principali pericoli per le loro aziende

EDISON, New Jersey: Secondo una nuova ricerca condotta da Opengear, un’impresa Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com) che sviluppa soluzioni di gestione fuori banda smart e sicure, una sbalorditiva percentuale – il 97% – dei direttori informatici (Cio) statunitensi che hanno partecipato all’indagine ha espresso serie preoccupazioni riguardo ad almeno una minaccia per la sicurezza informatica. Questa indagine completa si è basata sulle risposte di 502 Cio e 510 ingegneri di network negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania e Australia. Le preoccupazioni principali in merito alla cybersecurity evidenziate nella ricerca riguardano il malware (42%), lo spam e il phishing (34%), l’ingegneria sociale (31%) e le minacce interne (30%).

Fonte: Business Wire

