Matmut sceglie Earnix per l'offerta di un motore completo di modellazione, determinazione dei prezzi e delle tariffe

PARIGI: Earnix, il fornitore globale di soluzioni SaaS basate sull'intelligenza artificiale per banche e compagnie assicurative, oggi ha annunciato che Matmut, importante mutua assicuratrice in Francia, ha scelto Earnix, con cui sta attualmente collaborando, come suo partner.

Matmut è una delle principali compagnie assicurative nei settori immobiliare e infortuni in Francia, con una gamma di prodotti assicurativi personali e commerciali. Le soluzioni Earnix rispondono alle esigenze commerciali e informatiche di Matmut integrandosi facilmente nella sua tecnologia esistente, consentendo rapidi adattamenti dei prezzi.

Con Earnix, Matmut è in grado di integrare senza soluzione di continuità modelli di apprendimento automatico nella sua strategia di determinazione dei prezzi. Ciò consente a Matmut non solo di costruire, testare e introdurre tariffe sul mercato con facilità, ma anche di trarre vantaggio dall'automazione, dalla governance e dalla verificabilità offerte dalle soluzioni di Earnix.

Per Earnix:

Jena Murphy

Direttore globale, Comunicazioni esterne

Jena.murphy@earnix.com

Per Matmut:

Guillaume Buiron

Responsabile delle relazioni con la stampa

buiron.guillaume@matmut.fr

+33 (0)2 35 63 70 63

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita