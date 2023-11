Il progetto idrico di Nairobi votato al primo posto dai fan nella "2023 Water Heroes Academy" di Xylem e City Football Foundation

I giovani leader di cinque città affrontano le sfide idriche critiche in un'iniziativa congiunta con Xylem

WASHINGTON: Sullo sfondo delle sempre più urgenti sfide idriche a livello globale, i giovani leader si fanno avanti per fare la differenza con la Water Heroes Academy – un'iniziativa congiunta del programma di comunità globale di Manchester City, Cityzens Giving, e il partner di tecnologia idrica globale, Xylem. Lanciata nel 2021, l'iniziativa consente ai giovani leader di affrontare le sfide idriche nelle comunità locali utilizzando il potere del calcio per fornire un'educazione di base in materia di acqua, igiene e salute (water, sanitation and hygiene, WASH).

Houston Spencer

+1 (914) 240-3046

Houston.Spencer@xylem.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita