FuturMaster lancia "Forecast at Scale": una nuova era nella pianificazione della domanda

BOULOGNE-BILLANCOURT, Francia: FuturMaster, azienda leader nelle soluzioni di Supply Chain Planning (pianificazione delle catene di fornitura), oggi svela l'innovazione rivoluzionaria, "Forecast at Scale". Unendo l'apprendimento automatico e la capacità ineguagliata di elaborare enormi quantità di dati, "Forecast at Scale" consente alle aziende di ridurre l'imprevedibilità utilizzando la domanda più vicina ai consumatori. Considera inoltre le variabili esterne che impattano la domanda, come il meteo, gli eventi e le tendenze sociali.

La tecnologia "Forecast at Scale" segna un cambiamento rivoluzionario nell'utilizzo dei dati più vicini al consumatore, spesso non sfruttati a sufficienza nelle pratiche attuali, consentendo alle aziende di sfruttare questi dati come risorsa strategica, migliorando significativamente il ROI e offrendo un vantaggio competitivo al processo decisionale basato sui dati.

Gilles Lefebvre, Responsabile del prodotto e Addetto R&S presso FuturMaster, commenta: "Siamo entusiasti di presentare "Forecast at Scale" di FuturMaster, una novità che ridefinisce la pianificazione della domanda e si allinea con la nostra visione di aiutare le aziende a "liberare" le complessità delle loro catene di fornitura e trasformarle in vantaggi competitivi. Nel panorama commerciale volubile e incerto di oggi, "Forecast at Scale" permette alle aziende di prosperare".

Caratteristiche principali di "Forecast at Scale":

Migliore elaborazione dei big data: unisce l'archiviazione distribuita e l'elaborazione parallela di massa per gestire enormi volumi di dati in modo efficiente.

Dynamic Forecast Model Selection System (Sistema di selezione dei modelli a previsione dinamica): questo sistema classifica prodotti e località in base a determinati modelli di vendita, come stagionali, di cancelleria o discreti. Quindi seleziona un gruppo su misura di modelli per ogni categoria. Utilizzando l'intelligenza artificiale, il sistema automaticamente determina e applica il modello di previsione più adatto per ogni prodotto e località, assicurando la precisione e l'efficienza ottimali nelle previsioni.

AI-Driven External Variable Integration (Integrazione variabile esterna guidata dall'intelligenza artificiale): utilizza l'intelligenza artificiale per valutare in maniera autonoma e incorporare variabili esterni rilevanti nell'analisi per ogni prodotto e località sulla base del modello di vendita. Trasforma i dati grezzi rilevanti in informazioni azionabili, fornendo una visione completa delle prestazioni di ogni prodotto e località e migliorando la precisione delle sue previsioni.

Real-Time OLAP and Adjustment Capabilities (Capacità di adattamento e OLAP in tempo reale): consente l'analisi istantanea e immediata di previsioni, anche con grandi set di dati, facilitando strategie commerciali più facili e informate.

FuturMaster's Bloom Demand Planning, ora potenziato con "Forecast at Scale", è disponibile ai clienti sia nuovi che esistenti, segnando un nuovo traguardo nell'impegno di FuturMaster a promuovere l'innovazione nella pianificazione delle catene di fornitura.

Informazioni su FuturMaster:

FuturMaster è un importante fornitore di software specializzato in soluzioni avanzate di Supply Chain Planning and Trade Promotion Management & Optimization (TPx) (Pianificazione delle catene di fornitura e gestione e ottimizzazione di promozione del commercio). Riconosciuta come una delle aziende del Gartner's Magic Quadrant, FuturMaster è rinomata per l'approccio innovativo nell'aiutare le aziende a navigare le complessità della pianificazione delle catene di fornitura. La sua piattaforma Bloom aiuta le aziende a "liberare" l'inerente complessità della loro catena di fornitura per favorire crescita, agilità, resilienza e prestazioni. Per maggiori informazioni, visitare www.futurmaster.com.

