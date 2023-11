HID si aggiudica un contratto di fornitura alla Finlandia di una nuova soluzione per schede tachigrafiche intelligenti di seconda generazione per l’uso in Europa e con le patenti di guida

La soluzione completa per smart card sviluppata da HID assicurerà l’accesso ai dati del dispositivo per gli autisti, la polizia stradale e altri soggetti interessati

AUSTIN, Texas: HID, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per l’identità attendibili, si è aggiudicata un contratto di fornitura alla Finlandia di una nuova soluzione per servizi di personalizzazione e schede ad alta sicurezza per le patenti di guida, che incorporerà la funzionalità di tachigrafia intelligente di seconda generazione in Europa. Questa collaborazione rispecchia l’impegno di HID a rafforzare la sicurezza e l’efficienza dei sistemi di trasporto finlandesi.

La Finlandia si avvantaggerà di una soluzione completa, su misura e configurabile che integra software, hardware e apparecchiature per allinearsi all’obiettivo delle autorità del traffico stradale di un sistema di emissione di documenti digitali snello ed efficiente.

