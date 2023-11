Gillette Gaming lancia un nuovo concetto creativo, Hit Reset with Gillette, per incoraggiare e ispirare i gamer e i fan di tutto il mondo

L'iniziativa globale farà leva sulla Gillette Gaming Alliance per generare fermento ed entusiasmo tramite contenuti social personalizzati

BOSTON: Per oltre dieci anni, GilletteTM, la più grande azienda al mondo di prodotti per la rasatura maschile, ha aiutato i gamer ad apparire e a giocare al meglio, sia durante il gioco che nella vita di tutti i giorni. Quest'anno, Gillette rinnova la sua strategia e crea una nuova era del gaming con la sua nuova campagna, "Hit Reset with Gillette", che incoraggia la comunità del gaming a resettare tutto dopo una notte di gioco, a diventare giocatori migliori e avere un aspetto perfetto per la giornata freschi di rasatura.

Kristyn Brown, MMK+ a nome di Gillette

Kristyn.Brown@Ketchum.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita