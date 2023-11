Kahuna Workforce Solutions ottiene 21 milioni di dollari in un ciclo di finanziamento di serie ‘B’ guidato da Resolve Growth Partners per portare avanti la tecnologia di gestione delle capacità per i lavoratori in prima linea

Il finanziamento di serie ‘B’ ottenuto da Kahuna consentirà la crescita strategica in vari campi – sviluppo e innovazione dei prodotti, capacità operative e membri dei vari team.

L’investimento di Resolve in Kahuna testimonia della criticità della gestione delle capacità operativa e delle iniziative basate sulle capacità nelle aziende che si avvalgono di lavoratori in prima linea con mansioni tecniche.

HOUSTON: Kahuna Workforce Solutions, leader nello sviluppo di software per la gestione della competenza e delle capacità operative, oggi ha annunciato di avere raccolto 21 milioni di dollari in un ciclo di finanziamento di serie ‘B’ guidato da Resolve Growth Partners. Questo investimento segna una pietra miliare nel cammino di crescita di Kahuna e rafforza la criticità della gestione delle capacità nei settori in cui operano lavoratori in prima linea con mansioni tecniche.

Fonte: Business Wire

