Reibus International annuncia un periodo di transizione per la carica di Ceo

Temy Mancusi-Ungaro nominato Ceo a interim

ATLANTA: Reibus International, il più grande mercato online di metalli al mondo, annuncia la nomina di Temy Mancusi-Ungaro alla carica di Amministratore delegato a interim. Questa decisione rispecchia una nuova era di investimenti per l’azienda e l’impegno continuo di Reibus a promuovere l’innovazione e la crescita nell’industria dei metalli.

Con oltre 17 anni di esperienza nel settore del software B2B, Temy è un veterano che vanta una storia comprovata di successi nella crescita di varie aziende B2B – Reachdesk, Electric, Yext e CityGrid. Più recentemente ha ricoperto la carica di Ceo in Reachdesk, in cui la sua perspicacia nel far fronte alle complessità della crescita di un business ha fatto sì che, secondo G2, per tre anni consecutivi i prodotti di questa azienda figurassero nell’elenco delle primi 100 prodotti in più rapida crescita.

Emily Connell

770-833-6931

emily.connell@reibus.com

Fonte: Business Wire

