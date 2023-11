Aviz Networks espande il suo finanziamento a 10 milioni di dollari con nuovi investimenti da parte di Accton, Cisco Investments e Wistron

Il finanziamento accelererà i risultati positivi che i suoi clienti ottengono grazie al suo stack per networking basato sull’IA generativa, multivendor insieme all’adozione dell’open networking basato su SONiC

SAN JOSE, California: Aviz Networks, leader nello sviluppo di software per open networking pensato per infrastrutture cloud utilizzate da grandi aziende e società di telecomunicazioni, oggi ha annunciato di avere espanso il suo finanziamento grazie a Cisco Investments che si è aggiunta ai preesistenti investitori Moment Ventures, Accton e Wistron. Questo round di finanziamento, che ora ha raggiunto i 10 milioni di dollari, accelererà i risultati positivi che i clienti Aviz ottengono grazie al suo stack per networking basato sull’IA generativa, multivendor insieme all’adozione dell’open networking basato su SONiC.

Aviz aiuta le aziende a ottenere i vantaggi dei costi e delle prestazioni offerti da reti a iperscala eliminando la complessità e fornendo funzioni di gestione basate sull’IA nell’ambito di un innovativo stack software Networking 3.0.

Referente presso Aviz Networks:

vishal@aviznetworks.com

Fonte: Business Wire

