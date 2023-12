Oltre la tecnologia medica: Healthcare+ Expo Taiwan offre un nuovo scenario per l'innovazione globale nell'assistenza sanitaria futura potenziata dall'AI

TAIPEI, Taiwan: The Healthcare+ Expo Taiwan, attualmente in corso presso Nangang Exhibition Hall 1 dal 30 novembre al 3 dicembre 2023, è posizionata per ridefinire lo scenario dell'assistenza sanitaria potenziata dall'AI su scala globale. L'edizione di quest'anno vanta la straordinaria partecipazione di 650 aziende con 2.300 stand, e ha attratto l'attenzione delle più importanti aziende tecnologiche e degli ospedali nell'intera regione dell'Asia-Pacifico.

Il ruolo cruciale di Taiwan nella catena di fornitura associata all'intelligenza artificiale è sottolineato dal suo contributo impressionante: il Paese infatti produce microchip per intelligenza artificiale e oltre il 90% dei server AI di tutto il mondo.

