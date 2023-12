Zextras presenta Carbonio - Un luogo di lavoro digitale privato

MILANO: Zextras, il fornitore leader di email e soluzioni collaborative, ha presentato Carbonio - un luogo di lavoro digitale privato per il settore pubblico e le industrie regolamentate.

Carbonio emerge come una soluzione eccezionale per il settore pubblico, in quanto consente l'implementazione di un ampio spazio di lavoro digitale per i team interni e per le parti interessate. Mettendo a disposizione una suite di funzionalità che non sono solo complete ma anche interamente personalizzabili, da email e calendari a meeting in videoconferenza e archiviazione di file, Carbonio permette un adattamento superiore a qualsiasi particolare requisito tecnico od obiettivo aziendale. La soluzione è altrettanto interessante per i settori regolamentati, per migliorare le proprie attività attraverso soluzioni di software sicure adattate per rispondere alle esigenze specifiche di sicurezza del proprio Paese e dei rispettivi Stati.

La piattaforma è radicata in una solida conformità con regolamenti globali di protezione dei dati, compreso il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Questo promuove un ambiente digitale sicuro per gli utenti, assicurando l'adeguata custodia dei propri dati. L'allineamento ad alto profilo con regolamenti rigorosi posiziona ulteriormente Carbonio come scelta affidabile per aziende che mirano a rendere le loro attività a prova di futuro pur aderendo alle norme internazionali sulla privacy.

Carbonio è una alternativa completa e privata a Microsoft 365: offre tutte le funzionalità di Microsoft 365, ma con l'aggiunta di sicurezza e privacy richieste dal settore privato e dalle industrie regolamentate. Carbonio può essere ospitato dal centro dati proprio del cliente, assicurando che tutti i dati rimangano sotto il controllo del cliente, o da un fornitore di servizi cloud (CSP, Cloud Service Provider) o da un fornitore di servizi gestiti (MSP, Managed Service Provider) a livello locale, offrendo una soluzione Software as a Service (SaaS) in totale conformità con le normative locali.

"Per quanto riguarda la tutela della privacy, il settore pubblico e le industrie regolamentate non hanno ricevuto servizi adeguati da principali fornitori di soluzioni di produttività su base cloud", ha affermato Paolo Storti, CEO di Zextras. "Carbonio colma questa lacuna, offrendo un'alternativa completa e privata a Microsoft 365. Siamo entusiasti di offrire questa soluzione ai nostri clienti".

Carbonio è disponibile da oggi. Per maggiori informazioni, visitare il sito dell'azienda all'indirizzo https://www.zextras.com/carbonio

Alberto Pittoni

Direttore commerciale

+39 340 548 6681

Zextras

www.zextras.com

Sales@zextras.com

Fonte: Business Wire

