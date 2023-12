Dole riceve il Grand Winner Award per gli sforzi a sostegno della forza lavoro e del benessere in Costa Rica

AmCham riconosce Dole Costa Rica con due premi per la responsabilità sociale in azione

CHARLOTTE, N.C.: Dole plc (NYSE: DOLE), un leader globale nella produzione e nel marketing di frutta fresca, ha annunciato oggi che l'azienda è nuovamente stata riconosciuta per lo straordinario impegno nella responsabilità sociale aziendale (CSR, corporate social responsibility) in Costa Rica.

In questo 27oanno dei più prestigiosi riconoscimenti per la Social Responsibility in Costa Rica, 30 aziende provenienti da diversi settori hanno inviato un totale di 45 progetti che traggono vantaggio dallo sviluppo sostenibile in Costa Rica. La American-Costa Rican Chamber of Commerce (AmCham) ha riconosciuto come Grand Winner il “Financial Education Program for Farm Employees”, il Programma di educazione finanziaria per i dipendenti agricoli.

Contatto per gli USA: William Goldfield

818-874-4647

william.goldfield@dole.com

Fonte: Business Wire

