Sofinnova Partners presenta Sofinnova.AI: Una piattaforma di intelligenza artificiale all'avanguardia che trasformerà gli investimenti nelle scienze della vita

L’abbinamento in tempo reale tra database scientifici e dati proprietari consentirà alla società di venture capital di migliorare l’avvio di accordi e la crescita del portafoglio attraverso approfondimenti basati sui dati e a partnership imprenditoriali rafforzate

PARIGI: Sofinnova Partners (“Sofinnova”), una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita con sedi a Parigi, Londra e Milano, ha annunciato il lancio di Sofinnova.AI, una piattaforma di intelligenza artificiale che integra sistemi computazionali avanzati con i 50 anni di esperienza nel settore di Sofinnova Partners, nel corso dei quali ha accumulato un set di dati proprietari tra i più vasti e articolati al mondo sulle aziende di scienze della vita in fase iniziale, consentendo una profondità di analisi inedita per la scoperta di innovazioni nel settore delle scienze della vita.

Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners, ha dichiarato: “Sofinnova.AI potenzia l’approccio convenzionale ad alta intensità di lavoro nella ricerca e creazione di opportunità di investimento, un processo che fino ad ora si è basato esclusivamente sui nostri network individuali e un meticoloso impegno a collegare informazioni diverse nel corso per mesi, se non anni. Sofinnova.AI sfruttando miliardi di dati che spaziano dalla letteratura scientifica, le tecniche terapeutiche emergenti e le nuove scoperte tecnologiche, le unisce a tutta la conoscenza proprietaria accumulata in 50 anni di esperienza di Sofinnova, consentendoci di identificare le prossime occasioni con una velocità e precisione senza precedenti."

Sofinnova.AI si basa su un database strutturato e continuamente aggiornato che traccia in tempo reale il corpus globale della conoscenza scientifica umana. La banca dati contiene:

oltre 90 milioni di autori di pubblicazioni scientifiche

oltre 40 milioni di pubblicazioni scientifiche

oltre 100.000 istituti di ricerca

oltre 4,5 milioni di brevetti pubblicati

oltre 450.000 studi clinici

oltre 2 milioni di aziende e 1,5 milioni di fondatori

Oltre al database strutturato, Sofinnova.AI include tutte le informazioni proprietarie e le opinioni degli esperti accumulate dall'azienda nel tempo. Una suite di strumenti proprietari di analisi dei dati, incluso un LLM (Large Language Model) su misura, una tecnologia simile a ChatGPT, che consente ai team di Sofinnova di interrogare questo enorme database nel modo più efficiente. Questi strumenti consentiranno all’azienda di individuare i centri meno noti di ricerca nelle scienze della vita, prevedere le tendenze scientifiche emergenti e connettersi con la prossima generazione di innovatori.

“Il nostro team dedicato di data scientist ed esperti di intelligenza artificiale ha trascorso gli ultimi quattro anni a creare meticolosamente Sofinnova.AI”, aggiunge Papiernik. “Crediamo che ci consentirà di valutare le opportunità da un punto di vista molto più ampio, permettendoci di guardare dalle aree maggiormente illuminate nel modo più efficiente, così da poter dedicare più tempo a concentrarci sui rapporti interpersonali. Sofinnova.AI migliorerà le nostre strategie di investimento, permettendoci di concentrare più tempo sulla nostra intelligenza umana collettiva, per rafforzare le relazioni con i nostri imprenditori. Saremo così all’avanguardia nell’innovazione e pronti a finanziare coloro che davvero plasmano il futuro delle scienze della vita.”

Informazioni su Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una società leader europea di venture capital specializzata nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano. La società riunisce un team di professionisti da tutto il mondo con comprovata competenza medica, scientifica e nello sviluppo del business. Sofinnova Partners è un company builder con capacità e competenze di investimento in tutte le fasi di sviluppo delle aziende biotech da quelle precoci a quelle piú avanzate. La società collabora attivamente con imprenditori e investitori leader nello sviluppo di innovazioni e di trasformazione che hanno il potenziale di influire positivamente sul futuro collettivo.

Fondata nel 1972, Sofinnova Partners è una società di capitale di rischio profondamente radicata in Europa, con 50 anni di esperienza, che sostiene più di 500 compagnie e crea leader di mercato in tutto il mondo. Oggi, Sofinnova Partners ha più di 2,5 miliardi di Euro in gestione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito sofinnovapartners.com.

