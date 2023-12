TreviPay lancia una soluzione per pagamenti completi che permette di accettare termini netti e pagamenti con carta alla cassa

TreviPay continua a espandere la tecnologia di creazione della fedeltà per tutti i negozianti allo scopo di perfezionare l’esperienza di pagamento

OVERLAND PARK, Kansas: TreviPay, società che gestisce l’omonima rete globale di fatturazione e pagamenti B2B, oggi ha lanciato una serie di funzionalità tecnologiche progettate per aiutare i negozianti a creare fedeltà fondata sull’esperienza di pagamento con acquirenti aziendali, tra cui una nuova soluzione per pagamenti completi. Offrendo scelta, comodità e personalizzazione in relazione ai pagamenti, i negozianti in svariati settori – retail, alberghiero e manifatturiero – possono sfruttare la tecnologia TreviPay per ridurre l’attrito e creare fedeltà in tutte le fasi del processo di acquisto.

Una recente ricerca condotta da TreviPay ha rivelato l’importanza della scelta del pagamento ai fini dell’ottimizzazione dell’esperienza di acquisto, che si tratti del primo acquisto in assoluto o di un acquisto successivo – l’86% degli acquirenti aziendali nel mondo ha riferito che la possibilità di pagare mediante il loro metodo preferito è importante.

