 Evolito prima azienda nel Regno Unito ad assicurarsi l'approvazione CAA Design Organisation per i sistemi di propulsione elettrica

L'azienda ha ottenuto il riconoscimento Design Organisation Approval (DOA) dalla Civil Aviation Authority (CAA) britannica

L'approvazione DOA consente a Evolito di richiedere la certificazione per tipologia dei suoi sistemi di propulsione elettrica

BICESTER, Inghilterra: Evolito Limited, il pioniere di motori elettrici a flusso assiale, elettronica di potenza e batterie per applicazioni aerospaziali, ha ricevuto la Design Organisation Approval(DOA) (Approvazione dell'organizzazione per la progettazione) dall'Autorità perl'aviazione civile britannica per sistemi a propulsione elettrica.

L'approvazione da parte dell'Autorità per l'aviazione civile britannica di Evolito per il rilascio del DOA come organizzazione di progettazione dimostra che è soddisfatta dell'esperienza, delle strutture e delle capacità tecniche possedute da Evolito per progettare prodotti sicuri e affidabili, e che Evolito è in grado di rispondere ai rigorosi requisiti di certificazione.

