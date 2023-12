ExaGrid vince 2 premi di settore agli SDC Awards 2023

ExaGrid premiata come "Storage Company of the Year" per il quarto anno consecutivo

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione di backup a più livelli del settore, oggi ha annunciato che la società è stata premiata con due riconoscimenti di settore, ovvero:

Backup/Archive Innovation of the Year

Storage Company of the Year

I premi sono stati annunciati in occasione della 14a cerimonia annuale degli SDC Awards, che si sono svolti a Londra il 30 novembre 2023.

I premi Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) sono incentrati sul riconoscimento dell'innovazione, della competenza e del successo del settore IT in una serie di discipline chiave. Storage, sicurezza, cloud, automazione, digitalizzazione: ecco alcuni degli elementi chiave delle aziende digitali odierne, che stanno aprendo la strada nei settori industriali scelti.

Fonte: Business Wire

