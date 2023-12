Il produttore di batterie Hithium entra a far parte dell'associazione per l'energia pulita del Cile

SANTIAGO, Cile: Hithium, specialista nell'accumulo di energia stazionario, è diventato un membro dell'associazione per l'energia rinnovabile del Cile, ACERA. Il fabbricante ha sottoscritto il proprio accesso al gruppo in occasione di un evento che ha organizzato per i partner e i colleghi del settore a Santiago, dove i rappresentanti di Hithium hanno anche presentato l'azienda sul mercato regionale assieme alle sue più recenti innovazioni.

“Ci impegniamo a sostenere il settore delle energie rinnovabili in Cile, ed è per questo che per noi è importante unirci ai nostri colleghi del settore delle energie pulite e diventare membro di ACERA,” ha dichiarato all'evento Mizhi Zhang, Responsabile delle attività globali.

carol.wu@hithium.com

Fonte: Business Wire

