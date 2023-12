Lattice collabora con NVIDIA per accelerare l'IA edge

‒ Annuncia una soluzione integrata che combina FPGA di Lattice a bassa potenza e bassa latenza con la piattaforma NVIDIA Orin per collegare in modo efficiente i sensori alle applicazioni IA –

HILLSBORO, Oregon: In occasione della Lattice Developers Conference, Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ha presentato oggi una nuova progettazione per collegamento di sensori di riferimento, volta ad accelerare lo sviluppo di applicazioni IA all'avanguardia usando le piattaforme NVIDIA Jetson Orin e IGX Orin.

Basata sui circuiti FPGA Lattice ad alta efficienza energetica e sulla piattaforma NVIDIA Orin, la scheda di riferimento open-source è stata progettata per soddisfare le esigenze degli sviluppatori in termini di connettività a un'ampia gamma di sensori e interfacce, di scalabilità di progetto e di bassa latenza durante la progettazione di applicazioni IA edge ad alte prestazioni per la sanità, la robotica e la visione integrata. La collaborazione di Lattice con NVIDIA è destinata a espandere la comunità di sviluppatori open-source, migliorando l'efficienza dei sensori di connessione alle applicazioni di calcolo IA edge.

"Con la tecnologia IA in prima linea per la trasformazione di diversi settori, tra cui produzione, trasporti, comunicazioni e strumenti in campo medico, questa collaborazione consentirà di dare un ulteriore impulso a questo passaggio fondamentale", ha dichiarato Esam Elashmawi, Responsabile strategia e marketing, Lattice Semiconductor. "Siamo entusiasti di lavorare con NVIDIA per ampliare la portata delle nostre soluzioni di riferimento, offrendo maggiore innovazione ai nostri clienti e al nostro ecosistema, per contribuire a semplificare e accelerare l'adozione delle applicazioni IA edge."

"Vista la domanda in costante crescita da parte delle aziende di informazioni in tempo reale e di capacità decisionali autonome alimentate dall'IA, sempre più sviluppatori stanno collegando i loro diversi sensori alle piattaforme di edge computing NVIDIA", ha spiegato Amit Goel, Direttore per la gestione dei prodotti IA integrati di NVIDIA. "Questa collaborazione con Lattice accelererà le innovazioni nell'elaborazione dei sensori e contribuirà a semplificare l'implementazione di applicazioni di IA edge-to-cloud".

La scheda di riferimento basata su FPGA di Lattice è disponibile da oggi per i clienti con accesso prioritario. Lattice prevede di rendere la scheda e gli esempi di applicazioni disponibili per un pubblico più vasto nella prima metà del 2024.

Informazioni su Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) è il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza. Risolviamo i problemi dei clienti in tutta la rete, dall'edge al cloud e nei mercati in crescita delle comunicazioni, dell'informatica, dell'industria, degli autoveicoli e dei prodotti di largo consumo. La nostra tecnologia, le storiche relazioni commerciali e l'impegno per un supporto di livello mondiale consentono ai nostri clienti di sfruttare rapidamente e facilmente tutte le loro capacità innovative per creare un mondo intelligente, sicuro e connesso.

Per ulteriori informazioni su Lattice, visitare il sito www.latticesemi.com. È possibile seguirci su LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (e design) e le denominazioni di prodotti specifici sono marchi registrati o marchi di Lattice Semiconductor Corporation o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. L'uso del termine "partner" non implica una partnership legale tra Lattice e qualsiasi altra entità.

INFORMATIVA GENERALE: i nomi di altri prodotti utilizzati in questa pubblicazione hanno solo uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Fonte: Business Wire

