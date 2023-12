Splashtop vince il premio "Venditore di sicurezza dell'anno" di SDC

Splashtop è stata premiata per aver fornito una soluzione moderna per l'accesso alle applicazioni, alla rete e alle risorse, facendo convergere i moderni framework di accesso alla rete Zero Trust, gestione degli accessi privilegiati e Secure Access Service Edge.

AMSTERDAM, Paesi Bassi: Splashtop, pioniere nella trasformazione del panorama del work-anywhere, è orgoglioso di essere il "Security Vendor of the Year" alla 14esima edizione degli SDC Awards, ospitati a Londra. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l'impegno di Splashtop nel proteggere le organizzazioni di qualsiasi dimensione con una crittografia di livello enterprise e un accesso basato sui permessi.

Sin dalla sua nascita nel 2006, Splashtop ha sempre fornito una tecnologia all'avanguardia per l'accesso remoto e il supporto, consentendo agli utenti di accedere a dispositivi, applicazioni e documenti da qualsiasi luogo, senza compromettere le prestazioni. Nel 2023, l'azienda ha compiuto un significativo balzo in avanti, affrontando le moderne sfide della forza lavoro remota, della migrazione multi-cloud, dell'accesso complesso alla rete e della gestione delle credenziali, anche per chi ha risorse IT limitate.

Quest'anno Splashtop ha ampliato il suo portafoglio di sicurezza con soluzioni all'avanguardia per la sicurezza degli endpoint, il controllo degli accessi Wi-Fi e dei server e l'innovativo Splashtop Secure Workspace. Queste soluzioni affrontano le sfide poste dalle crescenti minacce di attacchi informatici. In particolare, Splashtop Secure Workspace rivoluziona la gestione degli accessi per le grandi aziende e le PMI, offrendo un'interconnessione perfetta di quattro livelli fondamentali: identità, dispositivi, rete e credenziali. Già nominata nuovo prodotto dell'anno da Security Today, la soluzione Splashtop offre alle organizzazioni solide misure di sicurezza, aderendo ai principi Zero Trust end-to-end e ai controlli di accesso condizionato.

Mark Lee, CEO di Splashtop, sottolinea l'approccio proattivo dell'azienda: "Con l'espandersi delle sfide della cybersicurezza, i leader del settore tecnologico sono chiamati a concentrarsi sulla protezione delle organizzazioni e degli utenti finali. Questo riconoscimento globale conferma la dedizione di Splashtop alla sicurezza delle informazioni, alla protezione dei dati e alle iniziative di conformità internazionale".

Il premio SDC come Security Vendor of the Year convalida la posizione di Splashtop come partner di fiducia del settore, dimostrando una costante attenzione alla sicurezza, alla conformità, alla gestione del rischio e alla facilità d'uso.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni IT sicure che semplificano e ottimizzano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni remote e on-premises per il lavoro, l'apprendimento e il supporto IT offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura come quella di trovarsi di fronte a una macchina in sede. La tecnologia brevettata ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere la qualità 4K HD, il supporto multi-monitor e i 60fps con una latenza bassissima. Splashtop offre funzioni di sicurezza avanzate, un ampio supporto per i dispositivi e un servizio clienti attento. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita Splashtop.com.

Fonte: Business Wire

