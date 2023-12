Le infrastrutture sono ancora oggetto di rischi elevati: la ricerca di Forescout mette in evidenza 21 nuove vulnerabilità

Gli elementi coinvolti comprendono router popolari, componenti open-source usati per la connessione di reti locali critiche nei settori di energia, salute, trasporti e servizi di emergenza

SAN JOSE, California: Forescout, azienda leader di livello globale nell'ambito della cybersicurezza, ha presentato oggi "SIERRA:21 – Living on the Edge", un'analisi di 21 vulnerabilità scoperte recentemente all'interno di router OT/IoT e di componenti software open-source. Il rapporto, preparato da Forescout Research – Vedere Labs, un team leader a livello globale che si dedica alla scoperta di punti di vulnerabilità in infrastrutture critiche, mette in evidenza il rischio continuo per le infrastrutture critiche e fa luce su possibili mitigazioni di tali problemi.

"SIERRA:21 – Living on the Edge" presenta una ricerca condotta sui router cellulari Sierra Wireless AirLink e su alcuni dei suoi componenti open-source, come TinyXML e OpenNDS.

Business Wire

