La nuova soluzione completa di Lenovo basata sull'AI con Microsoft semplifica la sicurezza ed elimina la necessità di fornitori multipli

Cyber Resiliency as a Service utilizza la competenza di Lenovo e le soluzioni di sicurezza di Microsoft per aiutare a garantire la continuità commerciale integrando maggiore visibilità con protezione digitale, rilevazione, risposta e recupero in diversi sistemi e dispositivi informatici

Lenovo offre soluzioni di sicurezza su abbonamento che sostengono la conformità normativa e si allineano con i controlli di importanza critica del Center for Internet Security (CIS)

RALEIGH, N.C.: Lenovo e Microsoft collaborano per aiutare le organizzazioni ad operare in maniera più sicura nei loro dispositivi, utenti, app, dati, reti e servizi cloud attraverso una soluzione di Cyber Resiliency as a Service (CRaaS). La soluzione consente a Lenovo di sviluppare soluzioni e servizi di sicurezza di nuova generazione direttamente sulla tecnologia di Microsoft, compresi Microsoft Azure, Microsoft Defender e Microsoft Sentinel per semplificare le implementazioni di sicurezza e potenziare la posizione di sicurezza al fine di aiutare la prevenzione, rilevazione e ripresa da eventi informatici potenzialmente dannosi.

Fonte: Business Wire

