Technology Holdings opera da consulente per Unifii, partner Elite di ServiceNow, sulla sua cessione strategica a Inetum che è appoggiata da Bain Capital

LONDRA: Technology Holdings, una banca d’investimento globale con sedi nel Nord America, in Europa e nella regione Asia-Pacifico, è lieta di annunciare di avere operato in qualità di consulente finanziaria esclusiva per Unifii, partner Elite della società londinese ServiceNow, sulla sua cessione strategica a Inetum che è appoggiata dalla società francese Bain Capital.

Unifii è il più grande partner indipendente Elite di ServiceNow nel Regno Unito e in Irlanda ed è famosa per la sua competenza ineguagliata nel sostenere i clienti nei loro cammini di trasformazione digitale. Unifii consente ai clienti di ottenere risultati positivi nella loro attività attraverso flussi di lavoro ottimizzati.

Kate Geary

Direttrice senior marketing

E-mail: kate@technologyholdings.com

Fonte: Business Wire

