euNetworks alla COP28: la CEO illustra i dati e sottolinea l'attenzione dell'azienda verso la sostenibilità

Paula Cogan è stata intervistata nel corso di una serie di sessioni tra manager di aziende globali alla COP28

euNetworks ha pubblicato il suo ultimo report sulla sostenibilità che rileva dodici mesi di progressi nell'affrontare i cambiamenti climatici nel mondo critico delle infrastrutture digitali: leader in materia di decarbonizzazione, si concentra sull'innovazione, sulla collaborazione e sull'impegno culturale a favore di cambiamenti duraturi

LONDRA & DUBAI, Emirati Arabi Uniti: euNetworks Group Limited ("euNetworks"), società di infrastrutture per la larghezza di banda dell'Europa occidentale, ha di recente presentato una serie di interviste a leader di diversi settori industriali realizzate durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP28) a Dubai. La serie di interviste raccoglie gli insegnamenti tratti, le storie di successo in materia di sostenibilità e i messaggi chiave per il futuro dei leader dei settori dell'energia, della tecnologia e delle telecomunicazioni, dell'industria manifatturiera e della finanza.

Fonte: Business Wire

