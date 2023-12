Amazfit promuove il benessere nella stagione natalizia e lancia "Wellness Wonderland" in collaborazione con il Balletto Contemporaneo Siciliano

BERLINO: Amazfit, marchio leader globale di dispositivi indossabili intelligenti di proprietà di Zepp Health (NYSE: ZEPP), società di tecnologia nel settore salute, ha trasformato un negozio nel cuore di Kurfürstendamm a Berlino in un Wellness Wonderland (un "paese delle meraviglie del benessere"), in collaborazione con la compagnia del Balletto Contemporaneo Siciliano, per incoraggiare il benessere durante le vacanze e celebrare il lancio dell'orologio Amazfit Balance Special Edition.

La compagnia del Balletto Contemporaneo Siciliano si esibirà al Wellness Wonderland di Amazfit dal 7 al 9 dicembre 2023, tra le 12:00 e le 20:00, dove gli ospiti potranno conoscere l'Amazfit Balance Special Edition e le attività per promuovere il benessere nel periodo natalizio del Winter Wonderland di Amazfit.

Gli artisti del Balletto Contemporaneo Siciliano hanno indossato l'orologio Amazfit Balance Special Edition per tutta la durata delle loro esibizioni e durante le prove. È emerso che, nel corso di un'esibizione di 10 minuti, i ballerini hanno bruciato 166 calorie e hanno registrato una frequenza cardiaca massima di 179 bpm. Gli artisti hanno anche ottenuto uno stress core medio pari a 59 mentre si esibivano, a riprova del fatto che le performance sono fisicamente e mentalmente impegnative per i ballerini.

“Le prove e gli spettacoli possono essere faticosi e stressanti per la mente e per il corpo", ha dichiarato Valentina Migliorati, ballerina del Balletto Contemporaneo Siciliano. Ecco perché avere la possibilità di lavorare con Zepp Health per questo progetto è stato così illuminante. L'Amazfit Balance Special Edition è perfetto per aiutare atleti e ballerini a trovare un migliore equilibrio fisico e mentale. Il Wellness Wonderland di Amazfit approfondisce questo concetto, mirando all'equilibrio tra performance fisiche e zone di relax per aiutare gli ospiti a rilassarsi.”

Amazfit Balance ha tracciato la composizione corporea degli artisti, indicando la muscolatura scheletrica, la massa ossea e l’indice di massa corporea (BMI), il tutto dal polso, per aiutare l'esecuzione delle prove e il piano di fitness. Zepp Aura AI Wellness e Sleep Assistant hanno monitorato lo stress e la qualità del sonno durante le giornate di prove, utilizzando dati biometrici per fornire paesaggi sonori personalizzati per il sonno e la meditazione. Anche gli artisti del Balletto Contemporaneo Siciliano hanno utilizzato la Ballet Mode dell'orologio, aiutando i ballerini a comprendere il carico di allenamento, le tensioni aerobiche e anaerobiche, le calorie bruciate, lo stress e altro ancora.

Il Wellness Wonderland di Amazfit offre un'oasi di calma lontano dallo stress delle festività, che permette alle persone, nella foga degli acquisti, di trovare un equilibrio in questa stagione frenetica. Tra le altre cose, lo spazio ospita un albero di Natale SAD, laboratori di decorazioni natalizie sostenibili e una rilassante Aura Soundscape Room, oltre a omaggi e all'opportunità di vincere ogni giorno uno smartwatch Amazfit Balance Special Edition.

Informazioni su Zepp Health e Amazfit

Amazfit, marchio leader globale di dispositivi indossabili intelligenti, è di proprietà di Zepp Health. La selezione di smartwatch e cinturini offerta è ampia. L'essenza del brand Amazfit è "Up Your Game", che incoraggia gli utenti a vivere le proprie passioni e a esprimere liberamente il proprio spirito attivo. Grazie alla straordinaria manifattura, gli smartwatch Amazfit hanno vinto numerosi premi di design, tra cui l'iF Design Award e il Red Dot Design Award.

Fonte: Business Wire

