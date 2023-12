FourKites presenta la piattaforma di formazione in catena di approvvigionamento per aiutare i clienti a ottimizzare il valore e aumentare il ROI

FourKites Academy offre un'esperienza educativa sotto forma di gioco e un riconoscimento CSCMP

AMSTERDAM: Il principale fornitore di visibilità delle catene di approvvigionamento FourKites oggi annuncia la disponibilità di FourKites Academy, piattaforma di formazione completa progettata per aiutare i professionisti delle catene di fornitura ad avanzare nella loro carriera e negli obiettivi aziendali con strumenti di formazione di alta qualità e riconosciuti dal settore. Oltre ad offrire un corso riconosciuto dal Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) (Consiglio dei professionisti della gestione della supply chain), l'Academy aiuta i clienti di FourKites e il loro ecosistema esteso — compresi i fornitori di logistica in conto terzi (3PL), vettori, broker e partner nella gestione dei trasporti — a stare al passo con le ultime innovazioni di FourKites e derivare il massimo valore dalla piattaforma.

Scott Johnston

FourKites - Direttore PR Europa

+31 62 147 8442

scott.johnston@fourkites.com

Fonte: Business Wire

