Quectel lancia la serie SG520B di moduli smart 5G Sub-6GHz con potenti funzionalità multimediali

VANCOUVER, Canada: Quectel Wireless Solutions, azienda fornitrice globale di soluzioni IoT, ha annunciato il lancio della nuova serie Quectel SG520B di moduli smart 5G Sub-6GHz, Wi-Fi 6E e Bluetooth. La serie di moduli è stata sviluppata per soddisfare le richieste in crescita di moduli intelligenti in grado di supportare non solo la connettività ma anche un altro ampio ventaglio di funzioni, come capacità di edge computing, elaborazione grafica, multimedia e funzionamento di periferiche quali dispaly, fotocamere e touch panel. I moduli presentano un sistema operativo Android integrato aggiornato e utilizzano il processore octa-core Qualcomm® QCM4490 a 64-bit di Qualcomm Technologies, Inc.

