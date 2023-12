HighRadius nomina Greg McStravick Chief Revenue Officer

Greg McStravick, un veterano della tecnofinanza e già Chief Revenue Officer (CRO) presso FIS e SAP GM, si unisce a HighRadius per dirigere le attività riguardanti i partner e le vendite nel mondo.

HOUSTON: HighRadius, leader nello sviluppo di software per finanza autonoma per i processi di order to cash, tesoreria e record to report, oggi ha annunciato che Greg McStravick si è unito all’azienda in qualità di Chief Revenue Officer.

McStravick ha guidato vari team GTM (go-to-market) nel settore del software tecnologico per oltre 20 anni. Prima di unirsi a HighRadius è stato CRO presso FIS per i mercati di capitale e bancari; prima di FIS, ha ricoperto la carica di Direttore generale database e gestione dati presso SAP (S/4 HANA), con la responsabilità del ciclo di vita completo di tutte le soluzioni per la gestione dati.

