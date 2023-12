ROHM e Toshiba sottoscrivono un accordo di collaborazione per la produzione di dispositivi di alimentazione

Il ministero dell'economia giapponese approva il piano congiunto come sostegno a una fornitura stabile e sicura

KYOTO, Giappone e KAWASAKI, Giappone: Il piano sottoscritto da ROHM Co., Ltd. (“ROHM”) e Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (“Toshiba Electronic Devices & Storage”) per la collaborazione nella realizzazione e nell'aumento del volume di produzione di dispositivi di alimentazione è stato riconosciuto e verrà supportato dal Ministero giapponese per l'economia, il commercio e l'industria come misura a sostegno dell'obiettivo del governo giapponese di ottenere una fornitura sicura e stabile di semiconduttori. ROHM e Toshiba Electronic Devices & Storage si impegneranno entrambi a effettuare importanti investimenti nei dispositivi di alimentazione al carburo di silicio (SiC) e al silicio (Si), a potenziare in modo efficiente le rispettive capacità di fornitura e a utilizzare in modo complementare la capacità produttiva della controparte.

